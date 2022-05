Erreur « fatale » sur la liste de Yewwi : Bassirou Diomaye explique… Ousmane Sonko a annoncé la terrible nouvelle quant à une erreur qui s’est glissée sur la liste nationale de Yewwi. Erreur qui risque de la rendre inéligible. Son camarade de parti, Bassirou Diomaye Faye, a donné de plus amples informations.



Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022 à 01:32 | | 0 commentaire(s)|

« Que s’est-il passé avec la liste nationale de la Coalition Yewwi Askan Wi ?? Dans le cadre de la régularisation des listes qui s’est opérée, hier, vendredi 20 mai 2020, Yewwi devait remplacer une titulaire investie par le PUR, mais frappée d’inéligibilité en raison de son âge (moins de 25 ans). Pour la remplacer, on a fait appel à son parti, qui a malencontreusement donné le dossier d’une dame qui était déjà investie suppléante », a expliqué Bassirou Diomaye Faye.



« Notre mandataire a remis le dossier sans vérifier si elle ne figurait pas déjà sur la liste des titulaires, ne s’imaginant certainement pas qu’on puisse lui remettre le dossier d’une personne déjà investie par le même parti. Du coup, cette dernière se retrouve sur les deux listes de la Coalition Yewwi Askan Wi, titulaire et suppléante à la fois », ajoute le cacique de Pastef dans un Post sur facebook.



Il a conclu sa publication par une interrogation : « Yewwi et Benni Out ? Qu’en dit la loi pour chaque cas ? Les autres listes ont-elles couvert tout le territoire pour compétir seules, si le juge considérait que les listes sont invalides ? La loi est dure mais elle doit être appliquée, dans toute sa rigueur, à tous, par le juge constitutionnel qui serait inspiré de regarder du côté de la jurisprudence de la cour suprême! »

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook