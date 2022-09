Escroquerie: B.Kandé se présente comme un bienfaiteur pour voler le téléphone d'un marchand ambulant

Originaire de la Guinée Bissau et habitant Rufisque, B. Kandé est vraiment rusé. Pour voler le portable du marchand ambulant, A. Guèye, il s'est présenté comme un bienfaiteur en lui promettant de lui trouver un travail de jardinier aux allées du Centenaire. Après quelques échanges, B. Kandé prend congé du marchand ambulant à il demande d'être à l’écoute. Quelques minutes après, il câble au téléphone A. Guèye pour l’inviter à le rejoindre. En réalité, c’est un piège qu’il tend au marchand. Arrivé sur les lieux, Kandé demande à A. Guèye de lui prêter son téléphone portable pour enregistrer un numéro. Une demande acceptée par ce dernier, explique-t-on dans L'As.



Moment choisi par Kandé pour dérouler sa stratégie. Il fait semblant de téléphoner avant de disparaître dans la nature. C’est quelques minutes plus tard que le marchand ambulant se rend compte qu’il est berné par son soi-disant bienfaiteur. Il retourne à Colobane dans l'espoir de retrouver Kandé. Mais comme dit un l’adage, seules les montagnes ne se rencontrent pas. Ainsi, le marchant croise son bourreau au marché de Grand Yoff.



Et c’est la bagarre. Guèye exige sur place la restitution de son téléphone portable. Ainsi Kandé lui demande de le suivre à Soumbédioune où il a gardé le téléphone. Arrivé sur les lieux, Kandé tente alors de fuir, mais il sera vite rattrapé et conduit à la police de Médina où il sera placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, B. Kandé a reconnu les faits en précisant avoir vendu le téléphone à 25 mille francs. Au terme de sa garde à vue, il sera déféré au parquet pour escroquerie.