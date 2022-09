Escroquerie : Babacar Salane se procure un chauffeur et vole le téléphone de ce dernier Plus escroc que Babacar Salane tu meurs. Ce dernier sur des airs d’un homme plein aux as a roulé le chauffeur Sény Ndao et un taximen pour se fondre dans la nature en emportant le téléphone du premier cité.

Babacar Salane utilise ses méninges pour escroquer d’honnêtes gens. Le film déroulé devant les limiers des Parcelles Assainies montre que le garçon est un esprit fertile dans le mauvais sens. Très bien habillé, il s’est présenté un beau matin à l’atelier du mécanicien Sény Ndao aux Parcelles Assainies à hauteur du rond-point Case. Il installe sur les lieux la bonne humeur, mise sur la confiance des personnes trouvées qui pensent faire une bonne affaire ce jour-là.



En effet, Babacar Salane indique être à la recherche d’un chauffeur. Il tombe d’accord sur les modalités pratiques avec Sény Ndao. Il embarque ce dernier à bord d’un taxi avec comme destination Ouest-Foire où se trouvait le véhicule à récupérer. Arrivé dans un coin de rue étroit à Ouest foire, le mis en cause demande au taxi de se garer juste à côté.



Immédiatement, Babacar Salane emprunte le téléphone portable de Sény Ndao pour passer un coup de fil. Feignant un appel, il s’éloigne du sieur Sény Ndao et du taximen pour disparaître totalement dans la nature. Ces deux derniers se rendront compte tardivement qu’ils venaient d’être arnaqués par Babacar Salane.



Relatant sa version, la victime Sény Ndao raconte aux limiers, les faits. « A la date du 25 août dernier alors que j’étais au niveau du Rond-point ‘’Case bi’’, j’ai été joint par un de mes amis déclarant qu’un individu s’est présenté à mon garage avant de leur faire savoir qu’il était dans le besoin de se procurer un chauffeur. C’est ainsi que je suis entré en discussion avec le monsieur en question. Ce dernier qui dit s’appeler Babacar Salane, après discussion et de commun accord, m’a demandé de nous rendre à Ouest foire ensemble à bord d’un taxi pour ainsi aller récupérer le véhicule particulier que je dois conduire pour lui.



Une fois à destination, le sieur Salane après avoir simulé être dans le besoin de se procurer de l’argent, m’a demandé de lui prêter mon téléphone portable le temps qu’il passe un appel téléphonique avec son père qu’il déclare être à Ouest foire. Sans arrière-pensée, je lui ai remis mon téléphone portable.



Tenant le téléphone scotché à ses oreilles, il a simulé un appel, et contre toute attente le mis en cause s’est fondu dans la nature emportant par la même occasion mon téléphone portable. Pire encore, il m’a laissé avec le taximen qui après plusieurs minutes d’attente m’a réclamé sa paie. Sachant que j’étais dans le pétrin, j’ai payé le taxi avec mon argent avant de me lancer sur les traces du malfaiteur » explique Sény Ndao.



Ce dernier après quelques minutes de recherche en vain, décidera de déposer une plainte au Commissariat des PA. Babacar Salane sera interpellé plus tard. Face aux limiers, le mis en cause reconnait les faits qui lui sont reprochés.



« En réalité, je n’avais aucune intention de trouver un chauffeur, car je n’ai ni voiture, ni argent pour payer les frais d’un chauffeur. J’ai agi ainsi parce que je fais face à des difficultés financières et je n’ai personne pour m’aider. Depuis que j’ai quitté le Daara en 2018, je n’ai pas de travail et je ne mène aucune activité qui peut me donner de l’argent afin de subvenir à mes besoins. N’empêche je regrette mon acte et implore la clémence de la Justice » dira-t-il. Après avoir passé aux aveux, le mis en cause a été déféré au parquet.

