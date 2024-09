Escroquerie : Fofana détourne les 37 millions FCFA de son cousin et lui promet l’enfer Le linge sale se lave en famille a-t-on l’habitude de dire. Mais, cet adage est loin d’être suivi par Abdoulaye Fofana et Aly Idrissa Cissé qui se sont présentés devant le tribunal des flagrants délits de Pikine et Guédiawaye, jeudi dernier, pour régler leur problème.

En effet, le second nommé, poursuit Abdoulaye Fofana, pour abus de confiance sur la somme de plus de près de 38 millions de nos francs et faux et usage de faux. Tous les deux sont des parents et originaires du village de Waoundé (localité située entre Matam et Bakel)



Abdoulaye Fofana, engagé dans le dédouanement de conteneurs, a collaboré avec Cissé pour sortir des conteneurs du port de Dakar, dont l’un contenait des voitures, des motos et des effets personnels. Mais Fofana aurait vendu une voiture appartenant à Cissé sans son autorisation. Cette vente a déclenché un conflit entre eux, avec Cissé découvrant la voiture chez un voisin.



Fofana a demandé de l’aide à Cissé pour des difficultés financières, et lorsque celui-ci a refusé de payer certains frais, Fofana a menacé de le détruire et l’a fait arrêter.



Cissé a été arrêté chez lui et emmené à la brigade de Ouakam. Fofana a revendiqué son rôle dans cette arrestation en déclarant qu’il avait prévenu Cissé qu’il le détruirait.



Il affirme que Fofana lui doit 37 997 000 francs CFA pour la vente de biens et des terrains non livrés. Fofana conteste ces affirmations, déclarant que Cissé lui doit 4 millions de francs CFA.



Cissé a apporté des preuves de ses réclamations, tandis que Fofana n’a fourni aucune preuve pour ses propres affirmations. Les transitaires entendus comme témoins ont confirmé les déclarations de Cissé concernant le contenu du conteneur.



Le tribunal a condamné Abdoulaye Fofana à 6 mois de prison ferme et à verser une amende de 37 997 000 francs CFA à Cissé.



Avec Le Grand Panel



