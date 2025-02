Escroquerie: Khadim Fall condamné à trois mois ferme

Une année de prison dont trois mois ferme. Tel est le verdict rendu hier par le juge contre Khadim Fall contre qui le procureur a requis deux ans de prison. Poursuivi pour le chef d'escroquerie portant sur 1,305 million Cfa, Khadim Fall a pu bénéficier d'une disqualification des charges en complicité d'escroquerie. Le 15 février 2025, Modou Sylla Lèye, Sara Niasse et Abdou Ségnane livraient Khadim Fall comme un vulgaire voleur aux éléments du commissariat urbain de police de Mbacké. Aux flics, les trois jeunes gens se plaignaient d'avoir été roulés dans la farine par Khadim Fall qui les avait embarqués dans une sombre aventure, rapporte L'As.



En réalité, les trois jeunes hommes qui nourrissaient l'espoir d'aller émigrer en Espagne ont croisé la route de Khadim Fall qui s'était engagé à faire de leurs rêves une réalité. Ainsi, Modou Sylla Lèye, Sara Niasse et Modou Ségnane qui ont tous connu Khadim Fall par l'intermédiaire de son acolyte un certain Mayacine, ont remis en tout et pour tout 1,305 million à Khadim Fall. Une fois le pacte conclu, ce dernier réussit à les conduire en Mauritanie où ils devaient embarquer dans une pirogue à destination d'Espagne. Mais quand les trois jeunes gens ont été cloués dans une chambre pendant plus de vingt-quatre heures, Khadim Fall s'est volatilisé, coupant tout contact avec eux. Fort heureusement pour eux, les aventuriers ont réussi au bout d'intenses efforts à retrouver sa trace