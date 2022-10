Escroquerie: Un agent du Port gruge 3 millions à son collègue Électromécanicien de son état, Mohamed Cissé a roulé dans la farine son collègue Seydou Diagne. Il a simulé un prêt de 3 millions FCfa pour l’achat d’un camion. En réalité, l’agent du Port autonome de Dakar (PAD) a remis l’argent à un charlatan qui lui avait promis de le rendre riche. C’est plus tard que la partie civile a découvert le mensonge. Ainsi, Seydou Diagne a décidé de traduire son collègue en justice pour escroquerie.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Octobre 2022 à 18:26 | | 0 commentaire(s)|

Mohamed Bachir Cissé, âgé de 43 ans, a comparu hier au tribunal de Grande Instance de Dakar pour escroquerie, portant sur un montant de 3 millions de francs Cfa. Mais, cet habitant de Guédiawaye nie les faits qui lui sont reprochés.



D’après lui, il est question de prêt avec un intérêt de 2 millions de francs. Pourtant, à l’enquête préliminaire, il avait fait des aveux circonstanciés à savoir que l’histoire de l’acquisition du camion pour recevoir les 3 millions est une fiction.



Ainsi, il dit être victime d’un marabout qui devait lui fournir de faux billets de banque. Il a d’ailleurs, déposé une plainte à la brigade spéciale du Port et l’affaire sera plaidée le 18 octobre 2022.



Des allégations balayées d’un revers de main par le plaignant qui détient toutes les discussions dans son Whatsapp. Seydou Diagne réclame 5 millions en guise de réparation.



Finalement, le prévenu a été condamné à 2 mois de prison ferme. En plus de la peine, il devra payer 4 millions FCfa pour la réparation du préjudice.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook