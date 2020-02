Escroquerie à Fatick : Un émigré délesté de ses 12 millions FCfa

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

Massiré Faye va regretter encore longtemps son choix de vouloir investir dans sa ville natale de Fatick. Émigré établi à Bruxelles depuis douze ans, cet éboueur fraîchement rentré au bercail pour passer ses vacances en famille, a été victime d'une escroquerie portant sur 12, 3 millions de francs Cfa.



Les faits remontent au dimanche 26 janvier dernier, quand il a fait la rencontre de son "ami" A. M qu'il a connu via le réseau social Facebook. Et lorsqu'il explique à ce dernier son intention d'investir dans l'immobilier, le sieur lui présente la dame H. D, lui faisant croire que cette dernière est chargée de l'attribution de parcelles à la mairie.



Et quand le duo d'escrocs lui propose de verser un acompte de douze millions trois cent mille pour s'offrir cinq terrains jouxtant la route nationale qui mène vers Kaolack, Massiré Faye s'exécute rapidement, croyant réaliser une excellente affaire.



Malheureusement pour lui, c'est la dernière fois qu'il a vu A. M et H. D, qui ont disparu comme par magie. Aux dernières nouvelles, l'émigré a déposé une plainte pour escroquerie et abus de confiance.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos