Escroquerie à Richard Toll : Le faux Mbacké-Mbacké arrêté

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Mars 2020

Il s'était fait confectionner une fausse carte nationale d'identité en se faisant passer pour un Mbacké-Mbacké. Cheikh Tall Coly, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a écopé d’une peine de six mois ferme pour escroquerie. Sous la fausse identité de Serigne Cheikh Mbacké, le prévenu s’était rendu à Richard-Toll où les fidèles mourides l’ont accueilli avec tous les honneurs. Une fête a été organisée en son honneur le 24 décembre.



A l'occasion, il a reçu beaucoup de dons en numéraires sans compter les autres montants qu’il a encaissés sous le prétexte qu’il avait don de rendre fertiles les femmes stériles, rapporte le quotidien national Le Soleil.



Contestant le charlatanisme, Coly a reconnu, à la barre, des délits d'escroquerie et de complicité de faux et usage de faux dans un document public authentique.



Le faussaire a été démasqué, après avoir été surpris dans un restaurant en train de boire de l'alcool et de manger de la viande de phacochère.

