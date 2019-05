Escroquerie à hauteur de 200 millions, le douanier et son épouse se déchirent au tribunal

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019

Le douanier Nguirane Ndiaye et son épouse Ndèye Fatou Ndiaye ont été jugés hier par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Dans une affaire d’association de malfaiteurs et d’escroquerie portant sur 10 millions, ils risquent une peine de 2 ans dont 1 an ferme, si le tribunal suit le parquet demain, 29 mai. Ils sont accusés d’avoir escroqué plus de 10 millions en portables le commerçant, Mamadou Moustapha Ngom de la société électronique Sokhna Mai Kabir (SMK).



Devant le juge, les prévenus se sont rejetés la balle. Pour l’épouse, propriétaire de la société Djamila Electronique, Ndèye Fatou Ndiaye, son mari passait des commandes de portables sans lui remettre l’argent de la vente. Pis, il donnait des chèques sans provision à ses fournisseurs, au nom de sa société.



De sa part, le conjoint, Nguirane Ndiaye réplique en attestant avoir joué son rôle, celui de soutenir sa femme malade dans ses activités. Il reconnaît avoir reçu la commande de portables. Mais, pour ce qui est du chèque sans provision, il charge sa femme. « C’était à mon épouse d’aller payer la commande. Le compte bancaire où devait être tiré le chèque m’appartient, mais elle n’y versait pas d’argent pour son approvisionnement. »



Le couple Ndiaye a aussi un dossier d’instruction pendant de 200 millions de francs Cfa, dans lequel, le couturier ‘’Djily création’’ a subi un préjudice de 70 millions de FCFA.

