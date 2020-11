Escroquerie, abus de confiance…Quand Kinebeauty arnaque les filles sur Instagram

Encore une affaire d’escroquerie et d’abus de confiance qui défraie la chronique. En effet, la vente en ligne joue parfois de mauvais tours aux jeunes filles sur Intagram. La preuve avec cette histoire entre Kinebeauty et une jeune fille qui fait la Une sur instagram.



La demoiselle basée à l’étranger, précisément à Paris, vend en ligne des greffages et cheveux.C’est sur son compte instragam qu’une jeune fille résidant à Mbour, a passé une commande de greffage et lui a envoyé 100.000 FCfa et les frais de livraison, 25 euros. Malheureusement pour elle, cette Kinebeauty a abusé de sa confiance et la mène en bateau depuis presque des semaines sans satisfaire sa commande.



Promettant de lui rendre son argent, la vendeuse a essayé de faire croire à la jeune fille qu’elle va lui renvoyer son argent par RIA. Et finalement, avec la complicité d’un de ses collaborateurs à Dakar, la vendeuse a simulé un envoi et jusque là, la cliente attend désespérément. Après des appels et discussions sur watshap et instagram, Kinebeauty a violemment insulté la jeune fille et refuse de lui rembourser son argent.Une grosse affaire d’escroquerie qui doit servir de leçon aux acheteurs en ligne.



Une alerte pour tous les abonnés d’instagram, Kinebeauty une vraie arnaqueuse.