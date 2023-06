Escroquerie au visa : Alpha Seydi encaisse plus 4 millions de sa victime et se fond dans la nature Le nommé Alpha Seydi est poursuivi pour escroquerie au visa. Il a fait croire à sa victime qu’il était en mesure de lui trouver un document pour l’Espagne car étant un ami proche d’un propriétaire d’une agence de voyage en plus de ses relations au sein de l’ambassade. Naïve, la dame Diouma Dabo s’est fait facilement avoir.

C’est par l’intermédiaire d’un ami que la dame Diouma Dabo a connu le mis en cause. Lorsqu’elle s’en est ouverte au sieur Seydi sur son projet de voyage, ce dernier lui a fait savoir qu’il était en mesure de lui procurer un visa car étant un homme très réseauté et qui entretient de bonnes relations avec des employés de l’Ambassade d’Espagne.



De commun accord sur la somme de 4 millions, la victime lui a d’abord versé 2 millions de FCFA et le reliquat à la remise du visa. Mais avant même la remise du document, l’escroc est revenu à la charge en lui réclamant le reliquat qui devrait servir à soudoyer un des agents de l’ambassade qui devait faciliter les papiers qui avaient quelques erreurs afin que le visa puisse être délivré.



Sans se faire prier et pressée de recevoir son document, elle lui remet les deux millions. Puis les jours passent, les semaines, puis les mois sans aucune trace du sieur Alpha Seydi. Elle s’en ouvre à l’individu que le lui avait recommandé. Cependant l’escroc devient introuvable. Ne se sentant pas abattue, la victime poursuit les recherches jusqu’à ce que la providence lui vienne en aide. C’est ainsi qu’elle porte plainte au niveau de la police des PA.



Face aux limiers, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « Effectivement, j’ai encaissé 4 millions de la victime et je lui avais promis de lui trouver un visa. Mais franchement, j’étais en mal d’argent et j’ai voulu me faire un peu d’argent à cause de l’approche de la tabaski pour subvenir aux besoins de ma famille. C’est la raison pour laquelle j’ai utilisé des voies et moyens pour me faire un peu de sou. Mais je regrette mon acte », s’est-il défendu. Après son aveu, il a été arrêté et déféré au parquet.



Le Témoin



