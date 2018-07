Escroquerie au visa : Christophe Bigot rend visite à Serigne Bass Abdou Khadre

Suite et pas fin de l’affaire d'escroquerie au visa dans laquelle le nom du porte-parole du khalife des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, a été mêlé.



Selon Les Échos, l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a rendu visite à la voix du guide de Touba hier, lundi 30 juillet, à sa résidence privée à Paris.



Le journal "les Echos" qui donne l’information, indique que le diplomate français était accompagné de l’ambassadeur du Sénégal en France, Bassirou Sène. Les deux hommes ont abordé l’affaire Mamadou Soumaré, l’homme qui a été arrêté pour faux et usage de faux, de falsification de signatures.



Pour rappel, Mamadou Soumaré aurait falsifié la signature du porte-parole du khalife des mourides pour obtenir auprès de plusieurs ambassades, et toujours en son nom, plus d'une cinquantaine de visas Schengen.



Par ailleurs, le porte-parole du Khalife des Mourides a indiqué à l'ambassadeur Bigot que la direction de la confrérie ne laisserait aucun comportement, ni aucune malveillance, entraver ces liens de coopération noués de longue date.