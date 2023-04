Escroquerie au visa: Le pasteur d'Eglise Nd. Victor tombe dans les filets de la police

Samedi 8 Avril 2023

Pasteur d'église, Nd. Victor, âgé de 50 ans, croupit actuellement en prison pour escroquerie au visa. Il a été déféré au parquet par le commissariat de Police de l’Unité 22 des Parcelles Assainies, suite à une plainte de O. P. Bah, comptable de formation.



D'aprés le récit de L'As, les faits remontent au mois de novembre 2022. Le comptable Bah s’était rapproché du pasteur Victor par l’intermédiaire d’une de ses connaissances, pour l’obtention d’un visa pour les Etats-Unis, moyennant la somme de 3,7 Fcfa. Après négociations, Bah et Victor tombent d’accord, avec une avance au préalable de 500.000 Fcfa. Et Bah verse à Victor 500.000 Fcfa pour les frais de dossiers.



Son interlocuteur promet ainsi de lui délivrer le visa. Le 16 décembre 2022, le pasteur transmet un message vidéo à Bah pour lui dire que son visa avec photo est déjà sorti tout en le sommant de transmettre le restant de l’argent pour la délivrance définitive du document. Au début, Bah refuse avant d’être convaincu par les assurances faites par le pasteur. Ainsi, le 19 janvier dernier, Bah décaisse 1,9 million Fcfa qu’il remet au pasteur Victor, en contrepartie d’une décharge et d’une garantie de remboursement en cas de non-délivrance du document. Et séance tenante, le pasteur Bah promet de lui donner les papiers le même jour et les récépissés des réservations de places.



Cependant, après avoir empoché l’argent, le pasteur Victor disparaît pendant 10 jours pour revenir à la charge et demander à Bah de lui donner le restant de l’argent pour une délivrance complète des documents de voyage. Niet catégorique de Bah. Sentant un mauvais coup, il se rend alors à la police des Parcelles assainies pour porter plainte contre le pasteur Victor, mis en cause pour escroquerie au visa portant sur la somme de 2,4 millions Fcfa. Ainsi, les hommes du Commissaire Kébé dont ceux de la Brigade de recherches (Br) se lancent aux trousses du pasteur Victor qu’ils vont réussir à alpaguer au Rond-point case bi après un piège tendu par sa victime Bah.



Cueilli et conduit à la police, le pasteur Nd. Victor a reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés et déclare n’avoir reçu qu’un million 800 mille francs sur les 03 millions 700 mille francs demandés à son client candidat au voyage pour le pays de l’Oncle Sam. Des allégations qui n’ont pas convaincu les enquêteurs, puisqu’il a été placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour escroquerie et abus de confiance.

