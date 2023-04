Escroquerie au visa : Le transitaire P. N. Sané empoche plus 1 million 600 d’une dame et se fait alpaguer La Division des investigations criminelles (Dic) a déféré au parquet P. N. Sané, transitaire de profession, pour escroquerie au visa. Le mis en cause a réussi à soutirer 1,650 million de francs à une dame qui sollicitait ses services pour un visa Schengen.

Agé de 36 ans, P.N. Sané se repose actuellement à la citadelle du silence pour escroquerie. Le susnommé a été alpagué par la Division des investigations criminelles (Dic) suite à une plainte de sa victime du nom de C. Djiba.



Selon les sources de « L’As », les faits remontent en décembre 2022. La dame C. Djiba qui voulait faire voyager sa sœur s’est rapprochée d’un chauffeur qui l’a mise en rapport avec le transitaire P. N. Sané. Ce dernier lui demande alors la rondelette somme de 1,650 million francs avec une avance au préalable de 400 mille francs. Ce que la dame Djiba accepte et casque l’argent.



Cependant, après avoir empoché l’argent, le transitaire Sané disparaît de la circulation. Et des jours voire des mois passent sans que Sané n’apparaisse. Lasse de cette situation, la dame Djiba entreprend des recherches et découvre que le quidam habite Pikine et s’active comme transitaire au niveau du port de Dakar.



Rencontrée par la dame, le susnommé promet de lui rembourser son dû. Une promesse qu’il ne va jamais respecter. Marre de ce jeu de ping-pong, la dame Djiba se rend alors à la Dic pour porter plainte contre P. N. Sané.



Ce dernier, convoqué par la suite, a nié les faits qui lui sont reprochés dans un premier temps avant de passer aux aveux suite à une confrontation avec sa victime. Suffisant pour que P. N. Sané soit placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour escroquerie au visa.



