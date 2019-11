Escroquerie et abus de biens sociaux: Serigne Mboup et son frère visés par une plainte…de leur sœur Le patron de CCBM Serigne Mboup et son frère Moussa Mboup, sont visés par une plainte pour abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux. Une plainte déposée le 22 août dernier auprès du Procureur de la République, par leur sœur Aminata Mboup. La requérante dénonce dans sa plainte, la vente d’un immeuble sis à la rue Félix Eboué, objet du titre foncier 5850/DK, appartenant à la Société Bara Mboup Alimentaire (SBMA), dans laquelle elle est actionnaire à hauteur de 10%, par ses deux frères, sans pour autant l’en avoir informée. Une vente effectuée à hauteur de 2,1 milliards FCFA, le 10 novembre 2017, devant les notaires Me Moustapha Ndiaye et Me Aïda Sow Diawara.

« Aucune Assemblée générale n’a jamais été convoquée pour autoriser la vente de l’immeuble objet du TF 5850/DK. Aucun mandat n’a jamais été donné par la requérante pour l’aliénation du bien immobilier de la vente », écrit, en effet, la plaignante dans sa plainte.



Aussi, souligne-t-elle, alors qu’elle occupait un magasin dans l’immeuble, Aminata Mboup a été expulsée des lieux par ordonnance de référé du 04 mars 2019 par l’acquéreur de l’immeuble de la nouvelle société immobilière comme occupant sans droit du titre. « Ses biens ont été jetés dehors suivant ordonnance du Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, qui a autorisé l’ouverture des portes pour l’exécution de l’ordonnance de référé du 04 mars 2019 », écrit-elle encore.



Soulignant que le produit de la vente de l’immeuble d’un montant de 2,1 milliards Fcfa a été utilisé par les gérants à des fins personnelles, elle accuse ses frères d’acte d’abus de biens sociaux, d'escroquerie et de faux et usage de faux.



Le procureur de la République a actionné la Division des Investigations Criminelles (Dic), qui a déjà entendu, la semaine dernière, la plaignante. Serigne Mboup et son frère devrait faire bientôt en faire autant.







