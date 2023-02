Escroquerie et abus de confiance : Le mécanicien kidnappé par ses victimes

La Police des Parcelles a déféré au parquet trois individus pour violences, voies de fait et séquestration, une quatrième personne a été arrêtée pour escroquerie et abus de confiance. Habitant Mbao et âgé de 22 ans, le mécanicien I. Camara ne veut pas se limiter à son travail pour gagner honnêtement sa vie. Il verse dans l’escroquerie pour arrondir ses revenus. Mais il a eu la malchance de faire connaissance avec des clients qui ne badinent pas avec une dette impayée. Ces clients, au nombre de trois, ont organisé une expédition punitive contre le mécanicien, pour le kidnapper à son domicile à Mbao. Ses trois bourreaux sont M. Lô, livreur âgé de 27 ans, P. M. Nd. Diarra, tailleur âgé de 19 ans et A. Sambou, un soudeur métallique de 24 ans.



Toutefois, mentionne-t-on dans "L'As", le mécanicien devra rester en prison, suite à une multitude de plaintes d’autres personnes. Les faits remontent au dernier Magal de Touba. Les sieurs M. Lô, Diarra et Sambou se sont présentés tour à tour au garage du mécanicien, pour réparer ou vendre leurs motos. M. Lô aurait remis au mécanicien deux motos d’une valeur totale de 1 million FCfa. Il avait charge I. Camara de les réparer. Mais le mécanicien va vendre les motos. Et à chaque fois que le livreur Lô se présente pour réclamer ses motos, le mécanicien lui dit qu’il y a des pièces qui manquent. Et après investigations, le sieur Lô s'est rendu compte que Camara avait vendu ses motos. Même sort subi par son ami Diarra, tailleur de profession. Ce dernier explique qu’après avoir remis une moto à I. Camara, ce dernier l’a vendue, avant de se fondre dans la nature.



Le soudeur métallique A. Sambou a lui aussi été victime des agissements du mécanicien. Les trois amis comprennent alors qu’ils avaient affaire à un mécanicien escroc. Mais au lieu de porter l’affaire en justice, ils ont décidé de laver l’affront à leur manière. Ce qui va d’abord démarrer par une localisation de sa maison sise à Petit Mbao et l’organisation d’une expédition punitive. Les trois amis font une descente à Petit Mbao pour amener I. Camara vers les Parcelles Assainies. La mère de I. Camara, à son retour du boulot, est informée par l’une de ses sœurs. Sans tarder, la dame se rend à la Brigade de Gendarmerie de la zone franche industrielle, pour expliquer la mésaventure de son fils. Et c’est de là que ce dernier appelle pour lui dire avaoir été victime d’un kidnapping de la part d’une bande au nombre de trois personnes, à qui il devait de l’argent. Et séance tenante, I. Camara donne le téléphone à l’un des assaillants qui somme la dame de venir aux Parcelles Assainies pour payer leur argent, sous peine de voir son fils mourir.



Paniquée, la dame Kane prend le chemin de la police des Parcelles assainies. Arrivée sur place, elle narre les déboires de son fils. Sans tarder, les hommes du Commissaire Kébé se lancent aux trousses de la bande localisée au niveau du carrefour 22 de la localité. Mais arrivés sur les lieux, les recherches vont s’avérer vaines. Toutefois, un inconnu les informe qu’une bande de trois personnes en compagnie d’un autre jeune, accusé de vol et ligoté, s’est dirigée vers le quartier Unité 18 de la localité. Les limiers descendent sur les lieux indiqués et trouvent les trois quidams, avec le sieur Camara.



Interrogés sur les raisons du kidnapping du mécanicien, M. Lô et ses amis ont fait savoir que le sieur Camara a pris leurs motos pour les vendre, sans leur restituer leur argent. Et I. Camara interrogé a reconnu les faits. Suffisant alors pour qu’ils soient tous conduits à la police des Parcelles Assainies. Par la suite, M. Lô ainsi que Diarra et Sambou seront placés en garde-à-vue pour violences et voies de fait, séquestration. Le mécanicien sera, lui, poursuivi pour abus de confiance et escroquerie Cependant, des personnes mises au courant de la présence du mécanicien I. Camara dans les locaux de la police des Parcelles Assainies, se sont présentés sur les lieux pour porter plainte contre lui.



S.A. A. Diagne, victime, déclare avoir été escroqué par le mécanicien Camara pour les besoins de l’achat d’une moto à hauteur de 500 mille francs Cfa depuis le mois d’octobre 2022. Il a alors, séance tenante, déposé une plainte contre I. Camara. Même sort subi par M. Yade, qui déclare avoir remis également à Camara, la somme de 200 mille francs Cfa pour l’achat d’une moto, mais sans suite. Et Yade a aussi porté plainte. Interrogé sur les accusations de ses nouvelles victimes, le mécanicien I. Camara a reconnu les faits. Ce qui va motiver son maintien en garde-à-vue et son déferrement au parquet, pour abus de confiance et escroquerie.

