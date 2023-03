Escroquerie et abus de confiance: Nd.A. Guèye déférée au parquet par la Dic

La commerçante Nd.A. Guèye risque gros. Extraite de sa cellule pour escroquerie, elle devra encore y séjourner pour avoir plumé plusieurs personnes dans des histoires de financements imaginaires qu'elle leur promettait, sous prétexte d'avoir des relations influentes auprès de certaines banques de la place ou au niveau de certaines agences de financements de l'Etat. Ainsi, plusieurs personnes en ont fait les frais. Faisant partie des victimes, Alimatou Z.D raconte que la dame Guèye s'est présentée comme un agent commercial d'une institution de microfinance. C’est ainsi qu’elle lui a demandé un dépôt de 1,5 million Fcfa pour qu’il puisse bénéficier d’un financement de 15 millions Fcfa. Croyant alors aux promesses de la dame, Alimatou Z.D verse l’argent qui lui a été réclamé.



Selon le récit de L'As, après avoir empoché le pactole, la dame Nd.A.Guèye refuse d'honorer son contrat. Ce qui a poussé Alimatou à saisir la Dic d’une plainte. Les sieurs M.A. Niang et Nd.Kh. Fall ont été également victimes des agissements de la dame Guèye. Cette dernière leur avait promis un financement de 60 millions Fcfa au niveau du Fonsis moyennant un versement de 03 millions Fcfa. Le nommé Ababacar déclare aussi qu’il a été abusé par la dame qui lui avait promis un financement de 60 millions Fcfa après un versement au préalable de 06 millions Fcfa. Toutes ces victimes ont mordu à l’hameçon avec les promesses de Nd.A. Guèye qui, par la suite, a disparu dans la nature. Dès que ses victimes ont appris son emprisonnement, elles se sont ruées à la Dic pour porter plainte. Extraite de sa cellule sur ordre du juge à cause d'une réquisition de la Dic, Nd.A. Guèye a versé dans le clair-obscur, prétextant avoir été bernée par son collaborateur. Ce qui n’a pas du tout convaincu les limiers de la Dic qui vont lui décerner à nouveau un ticket gratuit pour la prison pour escroqueries multiples et abus de confiance.

