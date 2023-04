Escroquerie et abus de confiance : Un vendeur de véhicules placé en garde-à-vue

Escroc hors pair, le sieur C. S. Mané, conseiller en distribution automobile habitant à Keur Massar, est dans de beaux draps. Il croupit actuellement en prison pour escroquerie et abus de confiance portant sur la somme de 8,4 millions francs Cfa, au préjudice de la dame N. Sène qui lui avait remis une avance pour l'achat d'un véhicule. Tout serait parti d'une annonce de vente d’une voiture à travers le réseau Linkedin, avec photos à l'appui. Séduite par l'offre, la victime saisit aussitôt le vendeur de véhicules.



D'aprés "L'As", ils sont tombés d'accord sur la somme de 10,5 millions de francs Cfa. Sur ce, la dame verse 8,4millions francs Cfa en guise d'avance. Après avoir empoché l'argent, le sieur Mané disparaît. Malgré les multiples mises en garde de sa cliente, M. Mané refuse de livrer le véhicule. Fatiguée du dilatoire, elle se rend alors à la Division des investigations criminelles (Dic) pour porter plainte contre le mis en cause, pour escroquerie et abus de confiance portant sur la somme de 8,4 millions francs Cfa.



Devant les enquêteurs, C. S. Mané a reconnu les faits. Il déclare avoir versé l'argent à son fournisseur basé au Canada, mais il a perdu ses contacts. Ses allégations n’ont pas convaincu les hommes du Commissaire Adramé Sarr, qui vont le placer en garde-à-vue, avant de le déférer au parquet.

