Escroquerie et blanchiment de capitaux à la CMS: Des millions retirés dans le compte d’un client Deux ans de prison ferme et une amende de 70 millions FCFA. C’est la sanction que le parquet a requis ce jeudi 21 novembre contre la responsable de l’agence du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) de Sahm. Le CMS accuse A. Ndiaye de faux et usage de faux en écriture de banque, escroquerie et blanchiment de capitaux.



Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2019 à 12:11

En effet, le 31 décembre 2018, le CMS, représenté par son chargé du contentieux, Balla Seye avait déposé une plainte à la DIC contre A. Ndiaye pour faux et usage de faux en écriture de banque, escroquerie et blanchiment de capitaux et vol pour un montant de 24 millions 613 225 de nos francs.



En réalité, expose le chargé du contentieux du CMS, « A. Ndiaye était le chef de l’agence du CMS de Sahm et en même temps gestionnaire du compte de banque de leur client, A. Seydi. C’est ainsi qu’elle a profité de son statut pour soutirer du compte de ce dernier la somme de 24 millions 613 225 de nos francs ».



Poursuivant, Balla Seye renchérit que leur client A. Seydi avait, au courant du mois d’octobre 2016 fait un dépôt de 324 570 000 FCFA pour une durée de 2 ans avec un taux d’intérêt de 6% soit 38 948 000 de nos francs. Le compte devait donc être clôturé au mois d’octobre 2018.



Seulement, précise le chargé du contentieux du CMS, « A. Ndiaye avait prématurément fermé le compte au 2 février 2018 pour ensuite virer dans un autre compte qu’elle a crée les intérêts générés à cette date le montant de 24 millions 613 225 de nos francs de nos francs avant de les retirer« .



Interrogée, A. Ndiaye reconnait les faits de manière circonstanciée.



A. Ndiaye avoue avoir crée un sous compte dans le compte de A. Badji pour ensuite virer les 26 millions 613 225 de nos francs dans le comptes de sa cousine et de sa copine avant de les retirer.

Inculpée de faux et usage de faux en écriture de banque, escroquerie et blanchiment de capitaux. Le responsable de l’agence du CMS de Sahm reconnait le fait d’escroquerie. »J’ai utilisé les 16 millions FCFA pour régulariser le compte bancaire d’un ONG dans lequel j’avais détourné des fonds. Les 8 millions et poussiéres restants, je l’ai envoyé dans le compte de ma cousine et de ma copine avant de les retirés » avoue t-elle.



Par contre, A. Ndiaye conteste les inculpations de blanchiment de capitaux et de faux et usage de faux en écriture de banque. « Je n’ai établie aucun document pour commettre moin forfait. Pour la bonne et simple raison qu’il m’etait possible de creer des sous comptes et de retirés des sommes d’argent sans piéces justificatives ».



Les conseils du CMS approuvent que le mis en cause a utilisé des manœuvres pour utiliser les comptes et le préjudice est de 60 millions. Aussi, argumentent les avocats de la partie civile, « il y’a des opérations où il y’a des bordereaux qui n’ont pas été signés. Elle est incapable de vous dire où elle a mit cet argent. Ces des faits graves parce que ce sont des deniers communes. Je demande de la condamner et nous allouer le montant de 70 millions on était à plus de millions FCFA lors du dernier rapport ».



Le parquet a requis sur confusion des peines, 2 ans ferme avec une amende égale aux montants qui lui sont réclamés par la banque.



Le prévenu A. Ndiaye sera fixée le 5 décembre 2019.

