Escroquerie et charlatanisme : Un célèbre marabout ensorcelle et gruge un émigré, à hauteur de 14 millions FCfa

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Février 2023

Le fameux marabout Mame B. Niane surnommé “Déf Guiss”, a été traduit hier en justice, pour charlatanisme et escroquerie au préjudice de Serigne M. Dème. Faisant partie d’une grande famille maraboutique, il avait l’habitude de se présenter sur les plateaux de télévision, pour parler de ses prouesses, quant à ses capacités de guérir plusieurs maladies, y compris le psoriasis. C’est dans ces circonstances qu’il a fait la connaissance de Serigne M. Dème, qui vit à l’étranger. En effet, ce dernier l'a contacté pour lui faire part qu’il souffrait de psoriasis ou “ndoxum siti”.



D'aprés "L'As", le marabout promet de le guérir et lui fait parvenir, via DHL, une bague mystique dont il ne devait plus se séparer. Dès qu’il a porté la bague, Serigne M. Dème n’a plus été maître de ses actes. C’est ainsi qu’il a versé la somme de 14 millions de francs Cfa au guérisseur, pour des prières et autres sacrifices. Lorsqu’il s’est rendu compte qu’il a été victime de charlatanisme, il a enclenché la machine judiciaire. Le dossier a été enrôlé hier par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Poursuivi pour escroquerie et charlatanisme, Mame B. Niane a nié les faits qui lui sont reprochés.



« Après mon passage à la télévision Dtv, le plaignant m’avait contacté pour des prières. Il m'a confié que sa femme était sujette à de fréquentes insomnies. C’est ainsi que je lui ai envoyé de l'encens, avant de lui réclamer la somme de 7 millions FCfa pour la bague. Au début, je lui avais demandé 9 millions FCfa pour ces différents services. Finalement, je lui ai fait un rabais de 2 millions FCfa. Par la suite, j’ai effectué une retraite spirituelle pour lui », a argué le prévenu, qui jure qu’il n’a jamais marabouté son client.



A la barre, le représentant de la partie civile (petit frère de Serigne M. Dème) est revenu sur l’affaire qui remonte au mois de novembre 2022. « Mon frère voulait traiter le «ndoxum siti» dont il souffrait. Mais dès qu’il avait porté la bague que le marabout lui a envoyée, il n’a plus été maître de ses actes. Il exécutait les moindres désirs de Mame B. Niane, qui a réussi, ainsi, à lui soutirer la rondelette somme de 14 millions FCfa en l’espace de deux mois. Par ailleurs, mon frère a déjà reçu un acompte de 7 millions francs Cfa. Les parents du prévenu se sont engagés à payer le reste de la créance dans un délai de trois mois. Raison pour laquelle on se désiste de notre constitution de partie civile », a expliqué le représentant du plaignant.



Même si son avocat avait plaidé la relaxe, le marabout Mame B. Niane a été déclaré coupable et condamné à deux ans avec sursis.

Ndèye Fatou Kébé