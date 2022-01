Escroquerie et complicité d’escroquerie. Faux et usage de faux. Qui protège Tahirou Sarr ? L’As, Vox Populi, Lii Quotidien, Source A et Kritik ont consacré leurs principales «Unes» à Abdoulaye Diouf Sarr, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à la mairie de Dakar, le saTrois familles réclament la somme de 7 milliards 250 mil- lions de F CFA à Tahirou Sarr. Elles accusent l’homme d’af- faires d’avoir vendu leurs ter- rains. Ousseynou Tall qui a fait une déclaration à la presse au nom des trois familles interpelle le Président de la République Macky Sall après être revenu sur le fond du problème : “j’ai été accusé d’escroquerie par Tahirou Sarr , je ne le connais ni de près ni de loin nous n’avons jamais échangé j’ai aussi été ac- cusé d’avoir fait recours à un cabinet d’avocats dirigé par Ab- dourahman Sow Lénine. Eux aussi je ne l’ai connais pas. Le terrain que je possède avec mes camarades qui se trouve être le numéro ex 63 -74 qui a été modifié pour devenir le numéro 18- 38 ceci dans le but de nous exproprier. Nous devons être indemnisés. Le Sénégal est un pays de justice, je réclame mon dû. Il a encaissé 17 milliards de F Cfa et les 7 milliards 250 millions me reviennent de droit.

medi 8 janvier 2022, premier jour de la campagne électorale des élections municipales et départementales du 23 janvier 2022.

Cette somme je dois la partager avec la famille Mboye Gueye, j’ai tapé à toute les portes pour que justice soit faite et que l’on puisse avoir gain de cause mais rien, raison pour laquelle je porte cette affaire à la connaissance de tous les sénégalais et du président de la République Maky Sall qui dirige ce pays et qui, au moment de briguer le suffrage des sénégalais, avait promis qu’il allait corriger les injustices. Qu’il sache que nous sommes victimes d’une grande injustice et

nous voulons rentrer dans notre droit”, fait savoir M. Tall. « Tahirou Sarr s’est basé sur du faux. J’ai fait une plainte il y a de cela une année. Le TF

N°6374 Dakar-Gorée, a été renommé TF N°1838/NGA d’une superficie de 32 870 m2 dont les 20 130 m2 sont déclarés indisponibles pour les mêmes raisons inscrites le 28 juin 1994 en vertu du décret numéro 92-815 du 20 mai 1992 et le TF N 13833/NGA totalement déclaré indisponible pour le projet d’extension de l’école nationale d’horticulture de Camberene », a révélé Ousseynou Tall porteparole des familles. M. Tall ajoute que : « L’affaire porte sur 3 Titres Fonciers (TF) sis à Dakar; Tf N° 5058/ NGA d’une superficie de 9 700 m2 appartenant à Mboye GUEYE et ROkhaya Thiaw,( totalement déclarés indisponibles pour cause d’utilité publique dans le cadre du projet d’extension du village de Yoff inscrite le 28 juin 1994), TF N° 1838/NGA d’une superficie de 32 870 m2 dont le 20 130m2

déclarés indisponibles pour les mêmes raisons inscrites le 28 juin 1994 en vertu du décret numéro 92-815 du 20 mai 1992 et le TF N 13833/NGA, totalement

déclaré indisponible pour le pro- jet d’extension de l’école nationale d’horticulture de Camberene ».

A en croire le porte-parole des familles, l’objet de la plainte porte sur une affaire d’escroquerie d’un montant de 7 milliards 250 millions de F CFA déjà acquiescés à Tahirou Sarr pour les deux premiers titres réunis et payés par les représentants de l’état du Sénégal. « En effet Tahirou Sarr, s’est dit représentant légitime des

deux familles propriétaires alors qu’il s’est basé sur du faux d’où l’objet de la plainte de M. Matar Diène Directeur de la Société Emitrans représentant légal des

familles. A cela, S’ajoute un autre terrain appartenant à Mboy GUEYE, Rokhaya Thiaw et Ousmane Samba TF N°13833/NGA d’une superficie de 16 042 m2 dont l’acquiescement ne nous est pas encore parvenu. Toutes ces allégations ont fait l’objet d’une enquête qui a été bouclée et transmise au parquet par la sûreté urbaine

sous le numéro du PV 806/SU du 28 décembre 2021 portant Emitrans contre le sieur SeydouSarr dit Tahirou », dénonce

