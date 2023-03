Escroquerie, faux et usage de Faux, usurpation de fonction: Le courtier A. Wade se présentait comme un agent sanitaire pour ferrer ses proies

Courtier de profession, le sieur A. Wade se fait passer pour un agent sanitaire afin d’escroquer d’honnêtes citoyens. Des agissements qui lui ont valu des déboires judiciaires, puisqu’il a été interpellé par les éléments du commissariat de Police de l’Unité 22 qui lui ont délivré un ticket gratuit pour la prison. De sources proches du dossier, le courtier Wade s’est présenté dans une gargote sise à l’Unité 21 comme un agent de santé en service dans une structure publique de la place. C’est ainsi qu’il interpelle la gérante du nom de C. Diamé pour savoir si elle détient un certificat médical pour exercer librement ses activités, raconte L'As.



Face à la réponse négative de la restauratrice, Wade somme alors cette dernière de se procurer le certificat médical sous peine de voir sa gargote fermée. Paniquée alors, la dame Diamé tombe dans le piège de Wade qui lui propose une alternative, à savoir la remise d’une somme de 2.000Fcfa pour se procurer le certificat médical. Séance tenante, la dame décaisse la somme en contrepartie du certificat médical. Munie de ce document, Diamé s’approche de son frère pour qu’il en vérifie l’authenticité. Aussitôt, le frère de la restauratrice s’approche de Wade pour lui demander sa carte professionnelle. Et bonjour les dégâts ! Car Wade se perd dans des explications, bégaye et fait du dilatoire.



Ainsi, la restauratrice et son frère comprennent qu’ils ont affaire à un escroc. Appuyés par de bonnes volontés, ils alpaguent A. Wade et le conduisent à la Police de l’Unité 22 des Parcelles assainies. Face aux hommes du Commissaire Kébé, A.Wade décrit comme un récidiviste a reconnu les faits tout en précisant avoir agi avec la complicité d’un de ses amis du nom de A. Diop. Continuant leurs investigations, les limiers découvrent par devers Wade une pile de documents dont des certificats médicaux, des copies de visa, des livrets de famille. Wade a reconnu la paternité de tous ces documents à l’exception des certificats médicaux dont il impute la propriété à son complice A.Diop qui, selon lui, serait en fuite. Suffisant pour que le faux agent sanitaire A. Wade soit placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour escroquerie, faux et usage de faux et usurpation de fonction.



