Escroquerie, faux et usage de faux sur le foncier : L’agent immobilier s’improvise courtier sur le terrain d’autrui et se retrouve en prison

Vendredi 21 Avril 2023

Plus de la soixantaine, Y. Sène séjourne actuellement à la citadelle du silence pour escroquerie, faux et usage de faux. Le mis en cause s’est improvisé courtier pour un terrain d’autrui, sur une affaire de terrassement afin de soutirer de l’argent à une personne du nom de I. Sène. Ce dernier a saisi la Division des investigations criminelles (Dic) pour porter plainte contre Y. Sène qui a été finalement déféré au parquet. Selon nos sources, les faits remontent au mois d’avril 2021. C’est le nommé Y. Sène qui s’est manifesté auprès de I. Sène pour qu’il décaisse 10 millions Fcfa pour les besoins de terrassement d’un site de 05 hectares avec titre foncier, situé à Keur Ndiaye Lo, appartenant à un certain A. Dia dont il serait le protégé, avec en contrepartie des parcelles une fois l’opération terminée. I. Sène, convaincu de faire une bonne affaire, donne alors une avance de 05 millions à Y. Sène.



Par la suite, I. Sène se rend sur le site indiqué pour une reconnaissance des lieux en vue de l’opération de terrassement. Et là, il tombe des nues lorsque A. Dia l’informe n’avoir jamais donné d’instruction pour le lotissement du site. Pire encore, on lui dit que le site appartient à une personne du nom de A.Kh. Mbow. L’opérateur économique Mbow, entendu, a déclaré n’avoir jamais cédé le terrain à Y. Sène. Il précise que le terrain en question faisait 04 hectares 784 ares et qu’il aurait cédé une partie, à savoir 04 hectares 500 ares, à A. Dia.



Ce dernier a révélé qu’il n’a jamais donné mandat à Y. Sène pour qu’il procède à un quelconque lotissement et que ses agissements ne le regardent pas. Voyant que son manège a été découvert, ce dernier promet alors le remboursement des 05 millions. Seulement, il ne se s’est jamais s’exécuté. Des semaines, voire des mois passent sans que Y. Sène n’honore ses engagements. N’en pouvant plus de cette situation, I. Sène a déposé à la Dic une plainte contre Y. Sène qui, convoqué, a reconnu les faits avant de réclamer une médiation à l’amiable. L’aveu étant la reine des preuves, Y. Sène a été placé en garde à vue et déféré au parquet pour escroquerie, faux et usage de faux sur le foncier.

L'As

