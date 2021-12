Escroquerie foncière: Le fils de Khalifa Sall condamné à six mois de prison, assortis de sursis Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a infligé au fils de Khalifa Sall ce jeudi, une peine de six mois de prison, assortis de sursis et un versement de 20 millions FCfa en dommages et intérêts.

Le fils de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall est poursuivi pour "escroquerie et abus de confiance", portant sur près de 60 millions FCfa au préjudice d’un Espagnol du nom de Agatino Pellizzeri.



Ainsi, le tribunal a relaxé Ibrahima Abdoulaye Pam du délit de complicité.



A la barre, le mis en cause a nié les faits qui lui sont reprochés. « J’ai connu Agatino par le biais de Ibrahima Abdoulaye Pam. Je n’ai jamais reçu 60 millions FCfa de Agatino. Il m’a remis de l’argent à des époques et des périodes différentes, d’un montant de 16,2 millions FCfa pour la construction d’une usine de café et pour l’acquisition de terrains pour le compte de sa Société Dakar Sarabi », s'est défendu M. Sall.



