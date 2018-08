Escroquerie foncière : Le maire de Diass interrogé à la Dic, le DG de Mhl holding arrêté, 130 délibérations…vierges en cause

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Août 2018 à 13:27 | | 1 commentaire(s)|

Libération révèle que le promoteur immobilier Mouhamadou Mouctar Diagne, directeur de Mhl holding, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre d’une rocambolesque escroquerie foncière à Diass. Le maire Aliou Cissé, a d’ailleurs été entendu dans le cadre de l’enquête notamment sur 130 délibérations…vierges délivrées au promoteur qui a roulé dans la farine 338 travailleurs de AHS qui ont versé, au minimum, 100 millions f Cfa.



Selon nos informations, le célèbre promoteur immobilier Mouhamadou Mouctar Diagne est dans de sales draps. Interrogé par la Division des investigations criminelles (DIC), le Directeur général de Mhl holding, logée à Ngor a été déféré au parquet hier dans le cadre d’une rocambolesque affaire d’escroquerie foncière à Diass. L’enquête a révélé des pratiques mafieuses inédites qui renseignent sur la prédation foncière en cours dans cette zone.



Courant 2016, M. Diagne avait convaincu la coopérative d’habitat des travailleurs d’AHS (Avion holding service), qui regroupe 338 personnes, de leur trouver des terrains à Diass en leur faisant miroiter, vidéo projecteur à l’appui, un site de plusieurs hectares. Depuis lors, la coopérative lui aura versé, au moins 100 millions de F Cfa. Trois ans après, elle a saisi la Justice. L’enquête menée par la Dic a révélé des faits extrêmement graves qui ont d’ailleurs conduit à l’interrogatoire le maire Aliou Samba Cissé ainsi que plusieurs de ses proches collaborateurs.



De sources autorisées renseignent qu’en attendant les parcelles, Mouhammadou Mouctar Diagne avait remis 150 délibérations verges portant entête de la municipalité, à la coopérative. Comment a-t-il ou obtenir frauduleusement ces documents qui plus, vierges ?

Interrogé à la Dic, le maire de Diass a juré qu’il n’a jamais délivré ces délibérations. Ans assurer que le site «promis » par Mouhamadou Mouctar Diagne à la coopérative d’AHS était dans l’emprise de l’aéroport et que par conséquent, l’Etat y a interdit tout lotissement. En clair, il a assuré n’être mêlé ni de près ni de loin à cette affaire.



Le plus grave est que les investigations des enquêteurs ont attesté que ces délibérations ont remises à Mouhamadou Mouctar Diagne par un proche patent du maire qui est activement recherché. Face aux limiers, Mouhamadou Mouctar Diazgne a finalement avoué avoir …acheté ces délibérations vierges à 6 millions de F Cfa. Deux autres « promoteurs » ayant eu à jouer les intermédiaires dans cette affaire sont aussi tombés. Nous y reviendrons d’autant que cette affaire est partie pour beaucoup de dégâts

