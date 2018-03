Escroquerie foncière : Omar Ba grugé de la somme de 8 millions par ses deux amis Âgés tous les deux d'une soixantaine d'années, Aly Guélèle Thiam et son ami, Demba Fall ont été condamnés ce mercredi, à six mois d'emprisonnement, dont un mois ferme pour escroquerie foncière. Ils doivent également payer solidairement, la somme de 6 millions 500 mille francs à leur victime Omar BA.

Voulant acquérir des parcelles dans la localité de Tivaoune Peulh, Omar Ba s'est rapproché de son ami courtier, Aly Guélèle Thiam. C'est dans ces circonstances de celui-ci, l'a mis en rapport à son tour avec son ami, Demba Fall avant que ce dernier, ne lui vende deux terrains au prix de 5 millions de nos francs.



Ce contrat déjà ficelé, Aly Guélèle Thiam se présente à nouveau auprès de son ami, Omar Ba et lui propose trois autres terrains, au prix de 1million 250 mille francs l'unité et, dont le titre de propriété est établi au nom de Moussa Guèye.



Intéressé par l'offre de son ami, Omar Ba achète sans hésiter lesdits terrains. Mais à sa grande surprise, il va découvrir que tous les 5 parcelles sont du domaine national. Après plusieurs mises en demeure pour se faire rembourser par ses co-contractants, Omar Ba qui n'a pas réussi à rentrer dans ses fonds, dépose une plainte.



Devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, en l'absence de leur acolyte, Moussa Guèye qui est en cavale, Aly Guélèle Thiam et Demba Fall, ont tous reconnu les faits. Pour autant, ils ont souligné qu'ils n'étaient pas animés d'une mauvaise foi. « Je me suis juste limité à jouer le rôle d'intermédiaire entre la partie civile et ses deux co-contractants. Et au moment de le faire, je ne savais pas que les terrains étaient du domaine national. J'ai pris l'engagement de lui rembourser les 3 millions 750 mille francs qu'il avait versés à Moussa Gueye puisque celui-ci s'est fondu dans la nature », a promis le vieux Aly Guélèle Thiam.



Lui emboîtant le pas, son co-prévenu, Demba Fall allègue : « Je ne suis pas un escroc ! J'ai des titres de propriété sur les deux terrains parce que je les avais achetés auprès de l'association "Bok diom". J'ai même remis l'acte de cession à la partie civile au moment de notre transaction. Comme il ne veut plus de mes terrains, je lui ai remboursé 2 millions 500 mille francs. Et, une fois sorti de prison, je vais lui payer le reliquat ».



Pour sa part, le conseil de la partie civile a réclamé 7 millions de francs pour tout préjudice confondu, après avoir demandé au juge de déclarer les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés.

« Aly Guélèle Thiam n'a servi depuis son arrestation le 11 mars dernier, aucune preuve attestant que c'est par acte de procuration de Moussa Guèye qu'il a vendu les trois terrains à la partie civile. C'est lui qui a reçu en personne les 3 millions 750 mille francs du prix de vente desdits terrains. Et, rien ne nous renseigne qu'il a versé les sommes en retour à Moussa Guèye.



Donc les faits d'escroquerie sont établis à l'encontre de tous les deux prévenus. Parce qu'ils sont passés par des manœuvres frauduleuses pour dépouiller la partie civile de sa fortune », expose la parquetière, avant de requérir six mois de prison contre les prévenus.



La défense quant à elle, a sollicité la clémence du juge.



Rendant sa décision, le juge a condamné les prévenus à six mois d'emprisonnement, dont un mois ferme et, à allouer solidairement, la somme 6 millions 500 mille francs à leur victime.













