Escroquerie portant sur 15 millions FCfa: L’influenceur « Thioune Boutique » arrêté

Des moments difficiles pour l’un des influenceurs sénégalais les plus célèbres. Originaire de Touba, Thioune Boutique, comme il est connu sur les réseaux sociaux, se trouve actuellement entre les mains de la gendarmerie de Darou Marnane. Il est accusé par un pharmacien, de l’avoir escroqué à hauteur de 15 millions de francs Cfa.



L’affaire remonte à une transaction immobilière. Le pharmacien aurait été intéressé par trois terrains proposés par Thioune : un à Touba et deux à Thiès. Après avoir visité les emplacements avec l’influenceur, le client, confiant, aurait progressivement versé la somme totale de 15 millions de francs Cfa. Cependant, il s’avère que les deux terrains de Thiès appartenaient à d’autres propriétaires, tandis que celui de Touba avait déjà été vendu. Les documents fournis par Thioune seraient, selon les accusations, falsifiés et dupliqués, raconte "Senenews".



Le piège



Dépité, le pharmacien a engagé des poursuites judiciaires contre Thioune Boutique. Ce dernier aurait quitté le pays pour le Maroc, avant de revenir s’installer à Dakar, où il est resté discret sur les réseaux sociaux.



Apprenant son retour, les proches du plaignant auraient élaboré un plan pour le faire arrêter. Un complice se serait fait passer pour une promotrice de restaurant basée à Kaolack, sollicitant Thioune pour une publicité contre une rémunération de 250 000 francs Cfa. Lorsqu’il s’est rendu sur place, il a été immobilisé et remis à la gendarmerie de Darou Marnane, avant d’être transféré à Touba par la Brigade de Recherches de Kaolack.



Du côté de Thioune Boutique, les accusations sont partiellement contestées. Selon lui, il ne s’agirait que de malentendus et d’erreurs mineures et la somme concernée ne dépasserait pas 6 millions de francs Cfa.