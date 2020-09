Escroquerie portant sur la COVID-19 : deux Nigérians arrêtés par INTERPOL pour une affaire d'un montant de 14,7 millions d'euros Deux suspects nigérians ont été arrêtés pour avoir fraudé une société allemande de 14,7 millions d'euros sur une prétendue activité liée au COVID-19. C’est ce qu’a annoncé dimanche la police nigériane.

Babatunde Adesanya, 50 ans, et Akinpelu Hassan Abass, âgé de 41 ans, ont été accusés d'avoir cloné le site Web d'entreprise d'ILBN Holdings BV, Hollande, pour frauder un Freiherr Fredrick Von Hahn, un représentant de l'État allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie .



«Des enquêtes discrètes menées par INTERPOL Nigéria ont révélé que les suspects et leurs cohortes basées aux Pays-Bas, un Eduardus Boomstra et Geradius Maulder se sont spécialisés dans le vol d'identité, le cyber-harcèlement, le clonage de sites Web d'entreprise parmi d'autres cyber méfaits pour frauder des membres du public sans méfiance à travers le monde», a déclaré la police nigériane dans un communiqué.



