Escroquerie portant sur près de 18 millions FCfa : La Dic arrête un agent commercial Agent commercial de profession habitant à Ouest Foire, O. N. Diop se repose actuellement à la citadelle du silence, pour association de malfaiteurs et escroquerie portant sur un préjudice de près de 18 millions de nos francs.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2024 à 16:39 | | 0 commentaire(s)|

Selon les sources de « L’As » qui revient sur les faits, le sieur O. N. Diop s’était engagé auprès d’un certain G. Fall, pour procurer des visas pour les Etats-Unis, le Canada et dans l’espace Schengen, à 14 candidats à l’émigration.



Mais, organisé en bande avec ses acolytes en fuite, au nombre de 3, le sieur Diop n’a jamais honoré ses engagements. G. Fall, après avoir versé l’acompte réclamé, à savoir 13 millions 200 mille francs par Diop, aura la surprise de sa vie. Car l’agent commercial a refusé d’honorer ses engagements.



Le journal rajoute que pis encore, Diop va encaisser respectivement un million auprès de la dame Sokhna Diarra Bousso D. pour la délivrance d’un passeport diplomatique, 750 mille francs auprès d’un certain Saliou Nd. pour l’obtention d’un visa Schengen et 3 million 200 mille francs auprès d’une dame du nom de Marième D., pour les besoins de la vente d’un conteneur d’huile de 20 pieds.



Et une fois tout cet argent empoché, O. N. Diop va disparaître de la nature et ne devenir joignable que sur WhatsApp. Convoqué par la suite, le sieur Diop a déclaré ne devoir à G. Fall, que la somme de 12 millions au lieu des 13 millions FCfa.



Mais il y aura retournement de situation nous dit le journal, car Diop sera l’arroseur arrosé, car ses victimes qui étaient à sa recherche, ayant appris son arrestation, se sont ruées à la Dic pour porter plainte contre lui.



Il s’agit des sieurs Saliou Nd, Marième D. et Sokhna Diarra Bousso D., qui se sont pointés auprès des hommes du Commissaire Adramé Sarr, pour dénoncer les actes malsains de l’agent commercial O. N. Diop, qui les a dépouillés de diverses sommes d’argent, pour un montant de près de 5 millions FCfa.



Interrogé à nouveau, l’agent commercial déclare avoir versé une partie de son argent à ses collaborateurs, M. Diagne, M. M. Souaré et M. Dièye actuellement en fuite, avant de demander un moratoire pour le remboursement de la dette. Une demande refusée par ses victimes. Suffisant pour qu’il soit placé en garde-à-vue, avant d’être déféré au parquet pour association de malfaiteurs et escroquerie.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook