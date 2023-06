Escroquerie sur un projet de vente d’anacarde en Inde

Opérateur économique habitant Ouakam, M. Touré croupit en prison pour escroquerie et abus de confiance. Il aurait empoché les 27.911.875 Fcfa d’un commerçant du nom de A. Dème, dans une histoire de transaction d’exportation d’anacarde vers l’Inde, avant de tenter de se fondre dans la nature. Mais il a été dénoncé à la Dic par son client. Les faits ont eu lieu en 2022. L’opérateur Touré a convaincu Dème d’adhérer à son projet d’exportation d’anacarde vers l’Inde. Et à la date du 18 octobre 2022, Touré, en fin larron, convainc Dème qu’il a exporté un conteneur de 35,425 tonnes dans des sacs de 80 kg d’une valeur de 23.911.875 Fcfa.



Et là, il demande à Dème de lui verser la totalité de l’argent sous prétexte que le client basé en Inde était disposé à payer dès l’arrivée de la marchandise avec une plus-value qui va se chiffrer à 27.911.875 Fcfa. Dème, croyant avoir fait une bonne affaire, tombe dans le piège et dégaine la somme. Après avoir empoché l’argent, Touré verse dans le dilatoire prétextant que le client indien n’avait pas honoré ses engagements. Alors là, Dème comprit alors qu’il avait affaire à un escroc et saisit la Dic d’une plainte. Convoqué, M. Touré se réfugie derrière le non-respect des engagements pris par son partenaire indien. Des allégations qui n’ont guère convaincu les hommes du Commissaire Adramé Sarr, qui après l’avoir placé en garde à vue, l’ont déféré au parquet pour escroquerie et abus de confiance, rapporte L'As.