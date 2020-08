Escroquerie: une étudiante de 18 ans se suicide après avoir été grugée de ses frais de scolarité Veronica Bako Myomuter, une étudiante nigériane de 18 ans s’est suicidée après avoir été privée de ses frais. Selon l’info relayée par un site nigérian, elle aurait été escroquée…

Une étudiante du Département d'histoire et d'études internationales de l'Université de Calabar, Veronica Bako Myomuter, se serait suicidée après avoir été privée de ses frais de scolarité de 100 000 nairas.



Selon les rapports, la défunte de 18 ans s'est suicidé en ingérant une substance toxique.



La défunte aurait investi l'argent dans un stratagème « de ponzi » dans lequel on lui a dit qu'elle obtiendrait le double de son investissement en quelques minutes.



Selon Wikipédia, le système de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants.



Les amis de la défunte se sont tournés vers les réseaux sociaux pour rendre hommage à la jeune fille.



