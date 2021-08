Espace Uemoa : L’économie sénégalaise a enregistré des gains de compétitivité-prix au mois de juin

Face aux pays partenaires membres de l’UEMOA, des gains de compétitivité évalués à 0,2% sont relevés, en liaison avec le différentiel d’inflation favorable.



Cependant, vis-à-vis des partenaires membres de la zone Euro, note la Dpee, la compétitivité s’est dégradée par rapport au mois précédent, résultant d’un différentiel d’inflation défavorable.



En glissement annuel, la compétitivité-prix de l’économie sénégalaise s’est améliorée de 2,6%. Ce renforcement est essentiellement expliqué par le différentiel d’inflation favorable (-5,3%) sur la période, amoindri, par l’appréciation du franc CFA par rapport à la monnaie des pays partenaires (+2,7%).

Source : https://www.lejecos.com/Espace-Uemoa-L-economie-se...

