Espace Umoa : Les dépôts auprès des Sfd haussent de 364.992,9 millions de FCFA en 2021

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Avril 2022

Cette progression est enregistrée en Côte d'Ivoire (+99.876,7 millions de FCFA, soit +26,2%), au Sénégal (+69.633,1 millions de FCFA, soit +18,2%), au Togo (+68.692,5 millions de FCFA, soit +29,5%), au Burkina (+44.994,9 millions de FCFA, soit +14,7%), au Bénin (+40.307,1 millions de FCFA, soit +32,4%), au Mali (+37.747,2 millions de FCFA, soit +33,0%) et au Niger (+3.781,5 millions de FCFA, soit +13,9%).



En revanche, une diminution a été relevée en Guinée-Bissau (-40,0 millions de FCFA, soit -45,3%). Les dépôts à vue sont prépondérants avec une part de 57,3% du total des dépôts. Les dépôts à terme et les autres dépôts constituent respectivement 21,1% et 21,6%. En outre, l'épargne mobilisée par les Sfd a été constituée à hauteur de 48,7% par les hommes, 26,9% par les femmes et 24,4% par les groupements.



Le montant moyen des dépôts par membre a progressé de 6,4%, pour s'établir à 113.725 FCFA après 106.924 FCFA à fin décembre 2020. L'épargne recueillie par le secteur de la micro finance de l'Umoa représente 5,1% de celle collectée par les établissements de crédit de l'Union.

Bassirou MBAYE





Source : Le montant des dépôts collectés à fin décembre 2021 a augmenté de 364.992,9 millions de FCFA pour s'établir à 1.933.513,2 millions de FCFA contre 1.568.520,3 millions de FCFA une année plus tôt, soit une augmentation de 23,3%.

