Espace politique: L'ingénieur polytechnicien Baye Samba Ndiaye, crée le mouvement Convergence des stratégies pour un Sénégal meilleur
Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Octobre 2023 à 16:48

L’ingénieur polytechnicien Baye Samba Ndiaye vient de lancer le mouvement politique Convergence des stratégies pour un Sénégal meilleur (Cosem). Un nouveau mouvement politique vient d’intégrer l’espace politique sénégalais. Il a été créé par l’ingénieur Polytechnicien, Baye Samba Ndiaye. Ce dernier est actuellement chef de service en charge de l’Etude et de la Maîtrise de la Demande d’électricité à la Direction des Études Générales de la Senelec. Baye Samba Ndiaye, a dans une déclaration actant la naissance dudit mouvement, donné les raisons qui l’ont poussé à s’engager politiquement alors qu’il était jusque là un jeune cadre travaillant pour son pays loin du paysage politique. »En ces temps de défis majeurs et d’opportunités sans précédent, nous, membres de la Convergence des Stratégies pour un Sénégal Meilleur, levons haut le flambeau de l’innovation politique et de l’engagement citoyen. Nous croyons fermement que le Sénégal mérite un avenir radieux, un avenir où chaque Sénégalais, quelle que soit sa situation ou son origine, a l’opportunité de réaliser pleinement son potentiel », a indiqué Baye Samba Ndiaye. Pour lui, ce mouvement fort de sa détermination et de son engagement envers l’intégrité, la transparence et l’inclusion, s’engage à apporter des solutions pragmatiques, novatrices et structurelles aux défis complexes qui se dressent devant notre Nation bien-aimée. Celui qui est originaire du département de Fatick de poursuivre : »Nous sommes convaincus que la collaboration, l’écoute active et la résolution efficace de problèmes sont les piliers d’un Sénégal plus fort et plus prospère. Pour atteindre ces objectifs, le président dudit mouvement s’engage à travailler avec ses membres »sans relâche pour proposer et promouvoir des politiques inclusives qui garantissent un accès équitable à l’éducation, à la santé, à l’emploi et à d’autres services essentiels pour tous les Sénégalais ». Il fait notre qu’au cœur de la Convergence des Stratégies pour un Sénégal Meilleur, battent les aspirations et les idéaux portés par une nouvelle génération de jeunes résolus à façonner un avenir meilleur pour notre nation bien-aimée. Baye Samba Ndiaye promet de tenir bientôt l’Assemblée générale du mouvement pour mieux le structurer afin d’atteindre l’ensemble de ses objectifs. Oumar KANDE



