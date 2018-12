Espagne : Deux Sénégalais arrêtés pour trafic de montres de luxe

Deux Sénégalais ont été arrêtés en Espagne hier, vendredi 7 décembre, pour trafic de fausses montres de luxe. Les mis en cause sont tombés en même temps qu’un Tunisien, au bout d’une enquête de plusieurs mois menée par la garde civile espagnole.



Les enquêteurs ont été alertés par une victime des faussaires présumés. D’après Les Échos, qui donne l’information, cette dernière a saisi la police après avoir constaté que sa montre Hublot achetée à plusieurs millions de francs Cfa dans les marchés d’Oriñón, était contrefaite.



Après de longues investigations, la garde civile espagnole a effectué hier une descente dans les marchés d’Oriñón et de Laredo. Le journal rapporte que les policiers ont fouillé deux magasins appartenant aux Sénégalais et au Tunisien pour saisir une quinzaine de fausses montres de grandes marques : Hublot, Rolex, notamment.



La valeur de la marchandise est estimée à 624 millions de francs Cfa, une pièce pouvant coûter jusqu’à 10 millions de francs Cfa et le trafic s’étendant dans toute l’Europe.



Les Échos renseigne que les mis en cause sont poursuivis pour violation de la propriété industrielle et qu’ils seront présentés au juge du tribunal de première instance de Castro Urdiales.







IGFM



