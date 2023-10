Espagne : Deux morts à bord d'un bateau de 200 migrants secourus aux Canaries

Deux migrants ont été retrouvés morts lors du sauvetage d'une embarcation avec 209 personnes à son bord, lundi, au large de l'île espagnole de Tenerife, dans l'archipel des Canaries, ont annoncé les sauveteurs en mer espagnols.



" Deux morts " ont été retrouvés au cours du sauvetage d'une embarcation de fortune à 15 kilomètres au sud de Tenerife, au large des côtes nord-ouest de l'Afrique, avec à son bord, 209 personnes au total, dont 154 hommes, 21 femmes et 34 mineurs, a indiqué une porte-parole des sauveteurs en mer à l'AFP, relate "Seneweb".



D'après les sauveteurs, d'autres personnes de ce bateau n'étaient pas " en très bon état " de santé.



L'autorité ne disposait pas d'éléments supplémentaires sur l'identité de ces deux personnes décédées, ni sur la cause de leur mort.



Sur les photos fournies par les sauveteurs et prises au moment du sauvetage en mer, on peut apercevoir une longue pirogue complètement surchargée de migrants, dont certains lèvent les bras vers le ciel.



Les migrants ont été conduits au port de Los Cristianos, à Tenerife, où ils sont arrivés vers 10H20 (9H20 GMT).



L'archipel espagnol des Canaries fait face cette année à sa pire crise migratoire depuis 2006, pour l'une des routes maritimes migratoires les plus dangereuses au monde, avec une hausse spectaculaire des arrivées de clandestins ces derniers mois, originaires pour la plupart d'Afrique sub-saharienne.



Le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, doit rencontrer lundi son homologue sénégalais Sidiki Kaba, à Dakar, pour aborder ce sujet.



Au total, 23.537 migrants sont arrivés aux Canaries entre le 1er janvier et le 15 octobre, soit 79% de plus qu'à la même période en 2022, d'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur.



Des ONG font régulièrement état de naufrages meurtriers -- dont les bilans non officiels se chiffrent, selon elles, en dizaines, voire en centaines de morts -- dans les eaux marocaines, espagnoles ou internationales.