Espagne - Fatou Diop, 59 ans, portée disparue depuis 2019 Fatou Diop, âgée de 59 ans, disparue depuis le 17 décembre 2019, à San Antoni, en Espagne, est toujours introuvable.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020 à 17:55 | | 0 commentaire(s)|

Originaire de Dakar, elle vivait à Ibiza, rapporte le journal Vox Populi qui décrit son portrait-robot dans sa parution de ce mardi.



Elle mesure 1,80m, pèse 72 kg et a les cheveux noirs bouclés courts, les yeux bruns et un teint noir.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos