Espagne : Le gardien de but sénégalais Cheikh Kane Sarr de Rayo Majadahonda victime de racisme face à Sestao River Ce samedi, un footballeur sénégalais a été victime d’injures racistes en Espagne. Cheikh Kane Sarr, gardien de but du Rayo Majadahonda, a été expulsé après s’être emporté avec un «supporter».

Les affaires de racisme dans le football se poursuivent et continuent de faire beaucoup de bruit, notamment en Espagne. En début d’après-midi de ce samedi lors de la 30e journée de LaLiga, le latéral gauche argentin et l’entraîneur du FC Séville, Marcos Acuña et Quique Sánchez Flores, avaient été victimes d’injures racistes et xénophobes venant des tribunes de Getafe.



Plus tard dans l’après-midi, ce n’est pas en première Division mais en D3 que des faits de racisme ont été notés. Le portier sénégalais du Rayo Majadahonda Cheikh Kane Sarr a été ciblé par une partie des «supporters» de Sestao River. Le joueur de 23 ans s’en est directement et physiquement pris à un individu dans les tribunes… et a été expulsé par l’arbitre de la rencontre.



Le capitaine du Rayo Majadahonda prend la parole



Alors que le score était en faveur des locaux après 87 minutes de jeu (2-1), les joueurs du Rayo Majadahonda ont décidé de quitter le terrain et ne plus revenir sur la pelouse. Du coup, la rencontre a été suspendue de manière définitive. Des scènes totalement ignobles qui font énormément parler actuellement en Espagne et qui ont bien évidemment fait réagir au Rayo Majadahonda.



« Ce qui s’est passé aujourd’hui au stade Las Llanas, terrain du Sestao River Club, est une véritable honte, écrit Jorge Casado, capitaine du Rayo. Une partie du terrain prononçant des insultes racistes envers notre coéquipier Cheick Sarr pour sa couleur de peau. En plus, la Primera RFEFE nous oblige à revenir pour terminer le match. J’ai honte. Cela semble incroyable, nous sommes en 2024, et nous avons des gens sans cervelle qui se promènent librement dans les stades.



Nous sommes tous avec Cheikh.

Non au racisme ! ».



