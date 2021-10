Espagne: Sept ans de prison requis contre un Sénégalais et un Gambien, passeurs de migrants Les deux, un Sénégalais et un Gambien, risquent de passer sept années derrière les barreaux après avoir organisé l’arrivée par la mer de 80 personnes par patera près de la côte de Motril (Grenade) en septembre 2018, informe Leconomiste.com

La justice espagnole va se prononcer, le 16 novembre prochain, sur le sort de deux personnes impliquées dans le trafic de migrants en Espagne



Selon l’enquête, les migrants ont déboursé jusqu’à 12.500 euros pour pouvoir rejoindre illégalement l’Espagne. Le parquet espagnol a ainsi requis 7 ans de prison pour deux capitaines d’embarcation interceptés sur la côte de Grenade.



Les deux bateaux étaient occupés par 53 hommes, 17 femmes et 10 mineurs, en majorité originaires du Bangladesh, de la Guinée, de Côte d'Ivoire et du Sénégal.



