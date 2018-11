Espagne : Un Sénégalais condamné à 8 ans pour avoir poignardé son rival

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Novembre 2018 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos IGFM-Un Sénégalais a été condamné à 8 ans de prison par le tribunal provincial de Tarragone en Espagne pour avoir poignardé le petit ami de son ex-copine.

Les Échos rapportent que le jour des faits, le mis en cause a surgi dans un café où étaient attablés le couple pour poignarder la victime au cou et à l’aisselle. Parce que tout simplement il venait d’être largué par l’Espagnole qui le trouvait violent.

Il devra s’acquitter d’une amende de sept millions de francs Cfa.

IGFM



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook