Espagne : Un Sénégalais détourne 655 millions FCfa d’aide sociale La police espagnole a démantelé un vaste réseau de faussaires dirigé par un ressortissant sénégalais, dans la localité de Biscaye, au pays Basque espagnol. Le Sénégalais à la tête du réseau, a réussi à détourner plus de 1 million d’euros (655 millions FCfa) d’aides sociales au gouvernement autonome basque, rapporte "Les Echos" qui donne la nouvelle.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Juin 2022 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

Il a été arrêté en même temps que 23 personnes. Ils sont tous poursuivis pour organisation criminelle, escroquerie et confection de faux documents.



Le « Modou-Modou » et sa bande avaient créé 62 fausses identités en utilisant d’autres personnes, afin de percevoir ces aides publiques destinées aux familles sans ressources.



Les aides étaient gérées par le Département du Travail et de l’Emploi de l’exécutif basque. Leur modus operandi?



Afin de soutirer les aides, le Sénégalais et ses acolytes falsifiaient les passeports et certificats d’immatriculation. Ils ont réussi à prouver que les inscrits recevaient en moyenne 875 euros par personne.



Lors d’une perquisition, les limiers ont découvert 22 passeports dont deux sénégalais, 17 cartes de crédit, 9 téléphones portables, 16 livrets bancaires…













senenews

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook