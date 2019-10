Espagne : Un jeune sénégalais se suicide dans un parc

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Octobre 2019

Un sénégalais âgé d’environ 25 ans a été retrouvé mort pendu à un arbre dans un parc de Vinaròs (Castellón). La découverte macabre a été faite vers six heures et demie du matin par un voisin qui traversait la zone, très prisée des athlètes, car elle possède un espace pour pratiquer la callisthénie. Après avoir contacté les autorités, une patrouille de la police municipale s'est rendue sur les lieux et a constaté que la victime ne présentait aucun signe de violence. La garde civile s’est aussi rendu dans le parc peu après pour prendre en charge l'enquête. Mais, en l'absence des résultats de l'autopsie, les premiers éléments de l’enquête résultant de l'inspection des agents présagent que l'homme se serait suicidé, rapporte le site « elcaso.elnacional.cat ».

