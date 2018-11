Espagne: Une Sénégalaise tuée de manière atroce par son mari

Rokhaya D., une émigrée sénégalaise d’une quarantaine d’années a été mortellement poignardée par son mari, ce dimanche, à Monzón, une localité de la province espagnole de Huesca. Selon l’APS et EnQuête qui donnent l’information, les faits se sont déroulés à la mi-journée au domicile des deux époux originaires du Saloum (Kaolack), au centre du Sénégal.



Une enquête a été ouverte par la police espagnole qui a déjà arrêté le présumé meurtrier. La victime laisse derrière elle un garçon de six ans et une fille agée de dix ans, a expliqué à l’APS, une voisine de la défunte en Espagne.



Le mobile du crime n’a pas été élucidé à ce stade de l'enquête.



«EnQuête » signale cependant que le couple battait de l’aile depuis longtemps.



Le journal révèle que le mari avait été condamné à ne plus s’approcher de son ex-femme. Cette mesure d’interdiction est survenue, après que Rokhaya a dénoncé son mari, en 2013, pour violence conjugales. Depuis, ils vivaient séparés.



Dans la soirée, des dizaines d’Africains dont des Sénégalais se sont rendus sur les lieux du drame pour protester contre cet assassinat. Lequel intervient 3 mois après celui de Bilbao qui avait vu la dame Maguette Ndiaye égorgée par son mari.