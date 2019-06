Espagne: un passeur sénégalais tue 59 personnes...

Le procureur de la Cour provinciale d’Alméria a requis 16 ans de prison de ferme contre un Sénégalais âgé de 25 ans.



Il est poursuivi pour trafic de migrants ayant entraîné la mort de plusieurs migrants dont 47 Algériens.



Le procureur de ladite Cour a requis une peine de 16 ans de prison ferme contre lui et une amende de 1300 euros à verser à deux rescapés.



Le Sénégalais avait volé un bateau le 13 juin dernier pour faire voyager des migrants clandestins en Espagne.



Le bateau qui avait à son bord 63 passagers, va couler dans les eaux de la mer d’Alboran suite à l’explosion du moteur. 47 migrants Algériens ont été portés disparus et naufragés.

