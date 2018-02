Espagne : un trafiquant de drogue libéré d'un hôpital par une vingtaine de complices

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Février 2018 à 18:36 | | 0 commentaire(s)|

Une vingtaine de personnes ont fait irruption dans un hôpital du sud de l'Espagne et "libéré" mardi un trafiquant de drogue présumé gardé par deux policiers débordés, qui n'ont pu résister. Les deux policiers ont préféré ne pas faire usage de leur arme "en dépit de la gravité du moment, pour éviter que la situation ne tourne au drame", a expliqué la mairie de la Linea de la Concepcion, un des hauts lieux du trafic de drogue dans la province de Cadix (Andalousie).

Blessé dans une course-poursuite à moto

Le détenu avait été amené à l'hôpital par la police pour y être soigné, après une course-poursuite avec les agents alors qu'il conduisait une moto, en début d'après-midi. Mais, selon la mairie, très rapidement une vingtaine de personnes sont entrées dans l'hôpital, l'ont emporté et ont pris la fuite à bord de plusieurs voitures.

Le maire de La Linea, Juan Franco, dénonce régulièrement la situation en termes de sécurité de cette ville de 65 000 habitants située à quelques kilomètres de l'enclave britannique de Gibraltar, où régulièrement des trafiquants débarquent avec leurs cargaisons de cannabis en provenance du Maroc. "L'ennemi est très fort et il faudra penser à l'adoption d'autres mesures", a-t-il dit lors d'une conférence de presse.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook