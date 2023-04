Espèces protégées : Interpol démantèle un réseau de trafiquants entre Dakar et Abidjan Interpol démantèle un réseau de trafiquants de perroquets protégés entre Dakar et Abidjan, en collaboration avec le projet Eagle Sénégal. Tout a commencé quand Interpol Abidjan a arrêté un trafiquant de faune. C’est ainsi que Abidjan a sollicité l’appui du Sénégal pour procéder à une perquisition au domicile du trafiquant sénégalais.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2023 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

Cette perquisition au domicile du présumé trafiquant de faune a permis l’arrestation de 3 trafiquants présumés complices, la saisie de documents et de 11 perroquets Timneh, un type d’oiseau protégé non originaire du Sénégal.



Les deux trafiquants interpellés à Abidjan dont le principal suspect est de nationalité sénégalaise, avaient par devers eux de nombreux documents d’importation et d’exportation de perroquets vers plusieurs pays africains et vers l’Occident pendant plus de 20 ans.



Ils avaient aussi 112 perroquets gris du Gabon qui étaient destinés à la vente au Sénégal. Les trois présumés complices de trafic de faune arrêtés au Sénégal ont été entendus par Interpol et sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic d’oiseaux sauvages dans le cadre d’un crime organisé transnational.



Quant aux 11 perroquets Timneh saisis au Sénégal, une espèce hautement en danger d’extinction, ils sont actuellement pris en charge par la Direction des Eaux et Forêts et de la Chasse.

L’As



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook