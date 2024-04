"Essamaay", 12 ans après : L’héritage de Jules François Bocandé célébré sur ses terres A l’occasion du 12e anniversaire de la disparition de la légende du football africain Jules François Bocandé "Essamaay", Linkering Productions et Mama Human Project Development ont le plaisir d'annoncer une série d'événements spéciaux en son honneur. Selon leur communiqué, cet hommage aura lieu du 7 au 11 mai 2024 en Casamance et dans la région de Sédhiou, sous le parrainage d’Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal.

Cette commémoration vise à célébrer la contribution remarquable de Bocandé au sport sénégalais et même au-delà, à travers la vulgarisation de son héritage indélébile. Elle offrira en outre, une opportunité unique de célébration de la vie et de l’œuvre exceptionnelles de celui qui était surnommé « Essamaay », la panthère. Sont attendus à cet hommage : de grandes figures du sport, des personnalités de la Casamance, des journalistes sportifs, des hommes et femmes de Culture et la famille de feu Jules François Bocandé.



Le conseil départemental de Ziguinchor, la mairie de Ziguinchor, l’Alliance Française de Ziguinchor ainsi que les supporters d’Allez Casa sont partenaires de l’événement.



Un programme riche et diversifié à la hauteur de « Essamay »



Cinéma



Après la première africaine du film « Essamaay : Bocandé, la panthère » en marge de la Coupe d’Afrique des Nations de Football en Côte d’Ivoire, en janvier le sud du Sénégal pourra enfin découvrir ce film hommage salué par la critique nationale et internationale.



Discussions



Cette série d’événements est aussi une oeuvre de transmission de l’héritage de Jules François Bocandé. Au cours d’une table-ronde, son riche parcours sera ainsi revisité dans un face à face avec un public composé en majorité de jeunes qui à part son nom, connaissent finalement très peu les exploits de cette légende du ballon rond. Intervenants : Nouha Cissé, Daour Gaye, Pr. Amadou Fall et Abdoulatif Diop.



Exposition photos



Des images inédites de Jules François Bocandé seront dévoilées au grand public.

Linkering Productions est une société de production dédiée à la promotion de la culture et des arts en Afrique, mettant en avant des figures talentueuses et des événements significatifs. « Essamaay : Bocandé, la panthère » est sa 3e production après les documentaires « El Maestro Labah Sosseh » sur celui qui est considéré comme le plus grand salsero africain et « Il chantait rouge », un film sur la vie de l’homme politique sénégalais Amath Dansokho.



Mama Human Project Development , l’autre partenaire, est une entreprise qui accompagne des projets culturels en offrant des services de conseil et de gestion de projets aux initiatives qui favorisent le bien-être et renforcent les liens sociaux.



« Le public et la presse sont chaleureusement invités à se joindre à la célébration de la mémoire de ce grand homme qui à travers sa passion du football a démontré tout au long de sa vie son attachement viscéral à sa terre d’origine la Casamance, mais surtout son engagement en faveur de sa patrie : le Sénégal. » conclut le communiqué



