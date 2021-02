Essor de l’Agriculture et de l’Energie: Le Président Macky Sall s’intéresse au Sri Lanka Le Chef de l’Etat Macky Sall a reçu ce jour ce mardi 2 février 2021, l'envoyé spécial du Président du Sri Lanka, S.E.M, Gotabaya Rajapaksa, porteur d'un message d'amitié et de coopération bilatérale entre les deux pays. Macky Sall, le regard tourné vers les pays asiatiques, semble s’intéresser aux volets Agriculture et Energie de ce pays.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Février 2021

Selon les infos économiques portant sur ce pays, le Sri Lanka valorise surtout le riz, la canne à sucre, les épices, les fruits et légumes, le thé, le latex, la noix de coco, mais aussi l’élevage des bœufs et poissons.



Pour ce qui est de son secteur secondaire qui représente 29,7 % de leur PIB, parmi les plus importantes industries, il y a le traitement du caoutchouc, l'industrie du thé, de la noix de coco, du tabac et plusieurs autres matières premières agricoles…



Pourquoi l’Agriculture et l’Energie ?



Parce que, selon le portail Facebook de la Présidence du Sénégal d’où leral.net tient l’info, de cette rencontre, il a également été question de la mise en place d'un partenariat dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie.



