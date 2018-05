Est-ce qu’un journaliste peut oser insulter Macky Sall ? Vous savez bien ce qui va lui arriver… ? Alpha Condé

Les journalistes plus libres qu’au Sénégal selon Condé



Rappelant que les journalistes ne parlent pas des réalisations de son gouvernement et préfèrent s’égosiller sur des faits divers, il a insinué qu’en Guinée, les journalistes étaient plus libres que dans d’autres pays environnants, citant sans ambages le Sénégal. Rappelant qu’il se fait insulter à longueur de journée dans la presse, Alpha Condé a parlé du cas du Sénégal sur un ton à la limite moqueur:



« Tous les jours, vous insultez le président dans les radios. Est-ce que j’ai poursuivi quelqu’un ? (…) Est-ce qu’un journaliste peut oser insulter Macky Sall ? Vous savez bien ce qui va lui arriver… »



Plus tard, le président guinéen a dénoncé certaines radios qui selon luin frisent les Radio mille collines, en référence à la radio rwandaise qui a exacerbé les tensions communautaires juste avant le génocide de 1994.













lanouvelletribune.info