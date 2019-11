Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Eswatini : Le roi importe 120 BMW après l’achat de 19 Rolls-Royce (photos) Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 09:35 | | 1 commentaire(s)| Le roi Mswati III a décidé de faire plaisir à ses 15 femmes et 23 enfants même si le royaume fait face à une crise civile causée par l’effondrement de l’économie et l’aggravation de la pauvreté. Le monarque qui avait récemment acheté 19 Rolls-Royce vient d’ordonner l’importation de 120 BMW de luxe. L’argent dépensé par le gouvernement d’eSwatini pour importer la nouvelle flotte royale est estimé à plus de 16 millions de dollars.

Les fonctionnaires du Royaume mènent des grèves depuis un certain temps, exigeant une augmentation de salaire tandis que les établissements d’enseignement supérieur restent fermés après que des étudiants sont descendus dans les rues pour protester contre les mauvaises conditions d’enseignement. Le salaire moyen dans ce royaume est estimé à seulement 12 841,00 dollars par an, ce qui signifie qu’un travailleur normal devrait travailler pendant 70 ans pour se payer une Rolls-Royce.



Alors que les dépenses inutiles du roi ne cessent de susciter l’indignation, un de ses conseillers principales tente de justifier cela.



Prince Nhlonipho a déclaré qu’il n’y avait rien de mal à importer de nouveaux véhicules. Selon ce dernier, les controverses autour de cet achat auraient pu être évitées avec une bonne communication, rapporte eSwatini Observer.



Par ailleurs, il affirme que si la raison de ces achats avait été expliquée à la population, il n’y aurait pas eu de tollé public. Le manque d’explication convaincante, dit-il, a fait naître la pensée que les dirigeants du pays se soucient moins des citoyens.



« La nouvelle flotte de BMW a en effet été achetée en remplacement par le gouvernement. Ces voitures seront utilisése par l’armée et le Royal eSwatini Police Service comme escortes royales », a déclaré Prince Nhlonipho cité par eSwatini Observer.

Le ministère eSwatini des travaux publics et des transports a confirmé avoir reçu la flotte de nouvelles BMW dans un communiqué publié vendredi dernier.



Selon l’opposition, ces achats sont un manque de respect envers les citoyens du royaume. « C’est une démonstration flagrante d’arrogance et de mépris total à l’égard du peuple pauvre d’eSwatini », a déclaré à RFI Wandile Dludlu, Secrétaire général du Mouvement démocratique uni du peuple (Pudemo).



« En tant que parti, nous sommes moins préoccupés par le nombre de femmes et d’enfants qu’il a. Le grand problème, c’est que l’argent du pays est utilisé pour s’occuper des enfants de quelqu’un alors qu’en politique moderne, il est censé y avoir une séparation entre ses ressources privées et les fonds publics », a-t-il ajouté.



Le Royaume d’eSwatini a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne le 6 septembre 1968. Le roi Mswati III a pris le pouvoir à l’âge de 18 ans après la mort de son père.













